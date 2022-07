Musikvereine gestalten eine "Sommernacht der Blasmusik" im Klosterhof

Ein Projektorchester mit mehr als 100 Musikerinnen und Musiker tritt bei einer Serenade in Roggenburg auf. Dazu ist eine Laser-Choreografie zu sehen.

Die Gemeinde Roggenburg ist immer für eine Feier gut. Bei der "Sommernacht der Blasmusik", die am Freitag, 29. Juli, im Klosterhof direkt am historischen Wasserturm stattfindet, darf dabei sogar ruhig von einem Großereignis gesprochen werden. Beteiligt sind ein Projektorchester mit mehr als 100 Musikerinnen und Musikern der drei Kapellen im Gemeindegebiet - Musikkapelle Biberach, Musikverein Meßhofen, Trachtenkapelle Schießen - sowie deren gemeinsame Jugendkapelle. Auch eine Lasershow ist geplant.

Anlässe für den großen Auftritt gibt es viele. Die "Serenade am Wasserturm" als Gemeinschaftsprojekt solle vor allem nach den zwei ruhigen Corona-Jahren der Blasmusikszene in der Gemeinde Roggenburg wieder "Klang und Gesicht" geben, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Nicht zuletzt wollen die drei Musikvereine damit verstärkt auch um Nachwuchs werben, der, wie in anderen ehrenamtlichen Freizeitbereichen auch, während Corona doch sehr gelitten habe.

Und dann ist da noch das 50-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Roggenburg, zu dem die Musikerinnen und Musiker gratulieren möchten. In diesem Rahmen biete sich erstmals nach 19 Jahren und der damaligen Veröffentlichung des Festmarsches "Auf nach Roggenburg" wieder die Möglichkeit, "in einem gemeinsamen Projekt so ziemlich alles an Blasmusik zu vereinen, was die Klostergemeinde zu bieten hat", wie die Organisatoren schreiben.

Der Eintritt zu der Großveranstaltung in Roggenburg ist frei

Klassisch, rockig, poppig, modern - so lautet das Motto des Programms der Blasmusikerinnen und -musiker, das Interessierte bei freiem Eintritt wahrnehmen können. Eine Spende für die Nachwuchsarbeit ist jedoch gerne gesehen. Um 20 Uhr öffnet das Veranstaltungsgelände, wobei von der örtlichen Gastronomie Getränke und Snacks angeboten werden. Gegen 21 Uhr macht die gemeinsame Jugendkapelle Meßhofen-Schießen-Biberach den Auftakt.

Gegen 21.30 Uhr unterhält dann das große Blasorchester mit einer abwechslungsreichen Mischung bekannter Melodien und Songs. Beim Konzert werden alle drei Dirigenten (Siegbert Göggelmann vom Musikverein Meßhofen, Alexander Lecheler von der Trachtenkapelle Schießen und Caroline Ulmer von der Musikkapelle Biberach) abwechselnd im Einsatz sein. Die große Bühne und die umliegenden Gebäude werden darüber hinaus aufwendig lichttechnisch in Szene gesetzt. Eine Laser-Choreografie zu den Klängen des Orchesters soll zudem ein einmaliges visuelles Erlebnis am historischen Wasserturm schaffen. Der Wunsch der Veranstalter: "Der Besuch soll zu einer unvergesslichen Nacht werden." Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, wurde vorsorglich bereits ein Alternativtermin bestimmt: Dieser ist am Freitag, 16. September, - also unmittelbar nach den Sommerferien. (mit AZ)