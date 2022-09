Öko-Markt in Roggenburg präsentiert sich regional und biologisch

Bei herbstlichem Wetter gibt es für die Besucherinnen und Besucher des Ökomarkts Roggenburg vor Ort viel zu erfahren. Es geht auch um Ernährung.

Wie alle Veranstaltungen am Wochenende hatte auch der Öko-Markt in Roggenburg mit dem Wetter zu kämpfen. Doch zumindest zeitweise kam am Samstag sogar die Sonne heraus – und die Besucherinnen und Besucher nutzten die Regenpausen, um sich an den rund 90 Informations- und Verkaufsständen im Prälatenhof des Klosters zu informieren. Biologische und regionale Lebensmittel, Schmuck, Töpferwaren und vieles mehr gab es dabei zu entdecken.

14 Bilder Öko-Markt im Roggenburger Klosterhof Foto: Alexander Kaya

Das Bildungszentrum informierte über Ernährungsstile und deren Auswirkungen auf die Umwelt: Beispielsweise auch darüber, wie viel Energie und Wasser die Produktion von Milch im Vergleich zu pflanzlichen Milchersatzprodukten benötigt. Kinder nutzten gerne die Mal- und Bastelangebote. (rjk)