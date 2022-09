Roggenburg

Roggenburg feiert zum 50. Geburtstag seine Vielfalt

Lokal Die Gemeinde mit sieben Ortsteilen hat in fünf Jahrzehnten Tradition und kommunalen Fortschritt gut auf einen Nenner gebracht. Das zeigt sich beim Aktionstag.

Von Regina Langhans

Die Kommune Roggenburg besteht aus sieben Ortsteilen und feiert wie der Landkreis Neu-Ulm ihr 50-jähriges Bestehen. Am Sonntag gab es dazu einen alle Dörfer umfassenden Veranstaltungsreigen: Die Einwohnerinnen und Einwohner konnten bereits um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian in Biberach mit dem Feiern beginnen und den Tag beispielsweise im Feuerwehrhaus in Meßhofen gemütlich ausklingen lassen. Oder noch später am Waldpavillon zur Fledermaus-Entdeckertour starten und eine öffentliche Theaterprobe in Biberach mitverfolgen. Die "Roggenburger Vielfalt" zeigte Tradition wie kommunalen Fortschritt auf.

