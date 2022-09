Roggenburg

Roggenburgs älteste Einwohnerin feiert ihren 100. Geburtstag

Cäcilie Fischer ist Roggenburgs älteste Einwohnerin. Am Samstag wird sie 100 Jahre alt.

Lokal Cäcilie Fischer ist in Schießen geboren und aufgewachsen. Sie tanzte mit einem Grafen und plauscht gerne mit ihrer "kleinen" Schwester Viktoria.

"100 Jahre - das hätt' ich ja nie gedacht, dass ich mal so alt werde!" sagte Cäcilie Fischer wenige Tage vor ihrem 100. Geburtstag. Sie ist die erste Roggenburgerin seit Bestehen der Gemeinde, die solch einen Jubeltag im eigenen Zuhause feiern kann. Am Samstag, 24. September, ist es so weit.

