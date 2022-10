"Spielen mit Holz" im Waldpavillon ist nicht nur etwas für Kinder

Lokal Eine neue Ausstellung in Roggenburg lädt zum Mitspielen und Mitmachen ein. Was hier alles geboten ist.

Was als Erstes auffällt, ist der unvergleichliche Geruch. Die neuen Tische tragen natürlich ihren Teil dazu bei, aber selbstverständlich auch die bereitstehenden Spielmöglichkeiten. Hierzu das passende Motto "Spielen mit Holz", einer Ausstellung des Walderlebniszentrums Roggenburg. Bis Ostern kommenden Jahres können große und kleine Besucher des Waldpavillons puzzeln, ihre Geschicklichkeit testen oder konstruktiv tätig werden.