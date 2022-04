Was wissen Sie über den Wald? Neue Ausstellung soll Familien-Ausflugsziel werden

Plus "Trittsicher zum Waldwissen" heißt die neue Ausstellung. Der Leiter des Walderlebniszentrums in Roggenburg hat eine Schau konzipiert, die Informationen vermittelt, ohne dass die Hände etwas berühren müssen.

Warum bekommt der Specht keine Gehirnerschütterung? Wer die Antwort auf diese berechtigte Frage nicht kennt, sollte einfach mal dem Waldpavillon auf dem Parkplatz 3 am Kloster Roggenburg einen Besuch abstatten. "Trittsicher zum Waldwissen" heißt dort die neue Ausstellung des Walderlebniszentrums, bei der in der Tat eine gewisse Trittsicherheit notwendig ist.