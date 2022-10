Vortrag in Roggenburg: Welche Folgen hat die Pandemie für die "Coronakids"?

Plus Autorin Nicole Strüber erzählt in Roggenburg über die Corona-Folgen für Kinder: Die seien ebenso gestresst und brauchen dringend Zuwendung der Eltern.

Angespannte Eltern, Homeschooling, kaum Kontakte zu Gleichaltrigen – die Pandemie hat sich in den vergangenen beiden Jahren stark auf Lebenssituation und Wohlbefinden von Kindern ausgewirkt – und das hat Folgen. Wissenschaftlerin und Autorin Dr. Nicole Strüber widmete sich diesem nicht nur für Eltern interessanten Thema bei einem Vortrag in Roggenburg – und brachte trotz allem eine gute Nachricht mit: Verpasstes lässt sich nachholen.