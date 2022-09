Zum Jubiläum zeigt Roggenburg bei einem Aktionstag seine Vielfalt

Führungen, Konzerte, Sportangebote und mehr: Am Sonntag demonstrieren Vereine und Organisationen in allen Ortsteilen, was Roggenburg zu bieten hat.

Mehr als 45 unterschiedliche Aktionen an einem Tag bietet die Gemeinde Roggenburg am Sonntag, 18. September: Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens lädt die Kommune Besucherinnen und Besucher dazu ein, den Ort einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Unter dem Motto „Roggenburger Vielfalt“ stellen sich die ansässigen Vereine und Organisationen mit einem bunten Programm vor, das von sportlichen Aktionen über Führungen bis zu Konzerten reicht.

Dieser Aktionstag zeige, „wie vielfältig und lebendig ehrenamtliches Engagement in Roggenburg ist“, sagt Bürgermeister Mathias Stölzle. Die Angebote erstrecken sich dabei über alle Ortsteile und decken vielerlei Interessen ab. So finden sich am Vormittag unter anderem eine Fahrzeugausstellung der Feuerwehr im Prälatenhof des Klosters mit Schauübung (ab 10.30 Uhr), eine Führung durch den neu gebauten Roggenburger Trinkwasserhochbehälter (10 und 11 Uhr) oder aber durchs Kaffeekannenmuseum von Paul Neuhäusler in Schießen (10 und 17 Uhr). Die Pfarrgemeinde St. Sebastian Biberach lädt überdies zum Tag der offenen Tür, eingeleitet von einem Familiengottesdienst um 8.45 Uhr.

Das Jugendforum bietet Bootsfahrten auf dem Roggenburger Weiher an

Doch auch anderswo wird es hoch hergehen. Beispielsweise beim Biathlon-Spaßschießen des Schützenvereins Biberach-Asch im Haus der Vereine Biberach (ab 11 Uhr) oder beim Bootfahren mit dem Jugendforum am Roggenburger Weiher (11 bis 17 Uhr). Sowohl Kinder als auch Seniorinnen und Senioren finden passende Angebote. An die Älteren etwa richtet sich die Venen- und Sitzgymnastik im Haus der Vereine (14.30 Uhr), während Kinder dorthin eingeladen sind, um mit einem Theaterstück Musikinstrumente kennenzulernen (17 Uhr). In Schleebuch können Mädchen und Buben am Teakwon-Do-Probetraining teilnehmen (14 Uhr) oder an der „Osterbach-Olympiade“ der katholischen Landjugend (15.30 Uhr).

Wer Musik liebt, kann unter anderem einem Konzert mit Gitarre und Flöte in der Klosterbibliothek (17 Uhr) und einem Standkonzert des Männergesangvereins Liederkranz an der Wannenkapelle beiwohnen (14.30 Uhr). Bis in den Abend hinein stehen Aktionen und Darbietungen auf dem Programm. In der Dunkelheit etwa begeben sich Tierfreunde auf die Suche nach Fledermäusen (19 Uhr beim Waldpavillon) oder können bei der offenen Probe des Theaterkreises Biberach (19.30 Uhr) vorbeischauen. Sämtliche Programmpunkte mit Uhrzeiten und Orten finden sich im Programmflyer auf der Homepage der Gemeinde Roggenburg.