15.000 Euro Schaden: 37-jähriger Autofahrer bremst in Senden zu spät ab

Ein 74-jähriger Autofahrer muss in Senden abbremsen, was der Autofahrer hinter ihm zu spät bemerkt. Es entstand ein hoher Schaden.

Ein 74-jähriger Autofahrer hat am Freitagvormittag in der Kemptener Straße in Senden auf Höhe der Kreuzung mit Haydnstraße und Kirchensteige verkehrsbedingt abbremsen müssen. Wie die Polizei mitteilt, erkannte diese der 37-jähriger Autofahrer hinter ihm zu spät, weshalb er auf das Auto des 74-Jährigen auffuhr.

Bei dem Auffahrunfall in Senden entstanden 15.000 Euro Schaden

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. (AZ)