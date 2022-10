Senden

06:00 Uhr

An der Wirtschaftsschule Senden entsteht der dringend benötigte Anbau

Plus Derzeit folgt in Senden ein Spatenstich auf den nächsten. An der Wirtschaftsschule werden nun weitere Räume gebaut. Darin soll auch das Klima besser sein.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

In Senden herrscht ein regelrechter Bauboom: Am Freitag haben die Arbeiten auf einer weiteren Baustelle im Schulzentrum an der Langen Straße offiziell begonnen. Die Verantwortlichen trafen sich dort zum Spatenstich für die Erweiterung der Sendener Wirtschaftsschule. Bis Ende 2023 werden dort vier neue Klassenzimmer plus Nebenräume errichtet. Die neuen Räume werden dringend benötigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .