Einst geflüchtet, jetzt Jahrgangsbeste: Brhana Abrham wird Köchin im Feyrer

Lokal Vor fünf Jahren floh Brhana Abrham aus Eritrea nach Senden. Im Juli bestand sie ihre Kochprüfung als Beste ihres Jahrgangs. Der Weg war nicht immer leicht.

Als Brhana Abrham vor fünf Jahren vor der Diktatur aus Eritrea floh, wusste sie nicht, was sie in Deutschland erwarten würde. Drei Jahre lang lernte sie im Sendener Restaurant Feyrer von Markus Kreutle das Kochen – und absolvierte die praktische Prüfung als Beste ihres Jahrgangs. Dabei glaubte sie selbst erst nicht daran, die Prüfung zu bestehen.