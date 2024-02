Autofahrer fährt in Senden beim Rückwärtsfahren gegen anderes Fahrzeug

Um einem Fahrradfahrer Platz zu machen, fuhr ein Autofahrer in Senden rückwärts. Dabei übersah er ein anderes Fahrzeug.

Ein Autofahrer hat am Samstag vor dem Abbiegen in die Kemptener Straße in Senden auf dem Fahrradüberweg in der Ruländerstraße angehalten. Da sich ein Radfahrer näherte, fuhr der Autofahrer nach Angaben der Polizei rückwärts, damit der Fahrradfahrer den Fahrradüberweg befahren konnte.

Der Autofahrer übersah in Senden beim Rückwärtsfahren ein anderes Fahrzeug

Beim Rückwärtsfahren übersah der Autofahrer ein Fahrzeug, das hinter ihm stand, und stieß mit diesem zusammen. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. (AZ)