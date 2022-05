Senden

Bauausschuss passt Pläne für Projekt in der Sendener Innenstadt an

Plus Zwei neue Wohn- und Geschäftshäuser sollen an der Kemptener Straße in Senden entstehen. Doch das Landratsamt hat noch eine Forderung an die Stadt.

Von Angela Häusler

Um ein schon seit 2020 diskutiertes Bauvorhaben in der Innenstadt zu ermöglichen, hat der Sendener Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am Dienstag der Änderung des Bebauungsplans "Kemptener Straße" zugestimmt. Anstelle von drei kleinen Altbauten nahe der Rathauskreuzung sollen dort künftig zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit sechs Stockwerken entstehen. Die Stadträtinnen und Stadträte hatten der Bauvoranfrage des Unternehmens August Inhofer Wohnbau bereits 2020 zugestimmt, das Neu-Ulmer Landratsamt aber verlangte, den gültigen Bebauungsplan aus dem Jahr 1984 entsprechend abzuändern.

