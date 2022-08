Büffelburger, Cocosbällchen: Das ist beim Streetfood-Festival geboten

Das Schummeltag-Streetfood-Festival findet schon zum vierten Mal in Senden statt. Was die Besucher dabei alles erwartet.

Bereits zum vierten Mal findet in Senden das Schummeltag-Streetfood-Festival statt. Die Veranstalter versprechen bei freiem Eintritt Leckereien aus der ganzen Welt.

Auf dem Marktplatz in Senden machen von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. August, die Foodtrucks Station. Im Angebot sind unter anderem griechisches Gyros, Büffelburger aus Italien, Cocosbällchen, Kartoffeltornado, spanische Churros oder andere Speisen aus aller Welt. Für Besucherinnen und Besucher soll es an diesem Wochenende genügend Sitzmöglichkeiten zum Verweilen geben, für die Kleinsten werden eine Hüpfburg und Malecke angeboten.

Geöffnet ist das Streetfood-Festival in Senden am Freitag, 19. August, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 20. August, von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 21. August, von 11 bis 21 Uhr. Nach Angaben der Veranstalter gibt es diesmal kein Mindestalter und der Eintritt ist frei. Mehr Informationen über die Homepage der Veranstalter. (AZ)