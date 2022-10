Senden

Der Neubau der Grundschule ist die dritte Großbaustelle in Senden

Die Bauarbeiten für die neue Grundschule in Senden haben begonnen. Vertreter von Stadt, Landkreis, Baufirmen und Schulen führten feierlich den ersten Spatenstich aus.

Plus Neben Dreifachturnhalle und Erweiterung der Wirtschaftsschule entsteht jetzt die fünfte Sendener Grundschule. So soll das neue Gebäude einmal aussehen.

In zwei Jahren soll sie fertig sein, die fünfte Sendener Grundschule, die nun im Schulzentrum an der Langen Straße gebaut wird. Am Samstag erfolgte der offizielle erste Spatenstich für das neue Schulhaus mit Einfachturnhalle und Außenanlagen, das insgesamt 19,2 Millionen Euro kosten soll.

