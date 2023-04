Senden

Firma Kirchhauser in Ay schließt: Das ist über die Gründe bekannt

Die Firma Kirchhauser in Ay schließt in wenigen Monaten ihre Pforten. Das Fachgeschäft wurde von der Kundschaft geschätzt.

Plus Seit Jahrzehnten gilt die Firma Kirchhauser in Ay als das Fachgeschäft für Mode, Gardinen, Textilien und Bettenreinigung. Jetzt wird das Haus schließen.

Das Fachgeschäft Kirchhauser in Ay, bekannt für Mode, Gardinen, Betten und deren Reinigung, wird Ende Juni schließen. Seit Jahrzehnten gilt das Haus als gute Adresse für Mode und Textilien. Inhaber Helmut Kirchhauser hat sich nun mitsamt der Familie entschlossen, das Geschäft aufzugeben.

Die Nachricht kam zwar überraschend, war aber seit Monaten bereits Gesprächsstoff. Was zunächst nur ein Gerücht war, wurde durch Schreiben an die Stammkundschaft vor wenigen Wochen bestätigt. In dem mit "Familie Kirchhauser" unterzeichneten Brief heißt es, "unser Fachgeschäft für Betten, Matratzen, Gardinen, Mode und Wäsche schließt nach vielen Jahrzehnten. Wir werden unser Geschäft voraussichtlich bis zum 30. Juni 2023 schließen. Bis dahin ist unser Kirchhauser Team weiterhin für Sie da."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

