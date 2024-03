Frau aus Senden fällt auf falsches Gewinnversprechen herein

Um einen vermeintlichen Preis in Höhe von fast 40.000 Euro zu bekommen, gibt eine Sendenerin auf Anweisung 900 Euro aus. Doch es ist nur eine Falle.

Leider zu spät hat eine Sendenerin am Montag bemerkt, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist. Dem Polzeibericht zufolge erhielt die 40-Jährige am Nachmittag einen Anruf einer vermeintlichen Lottogesellschaft. Die unbekannte Anruferin gab an, dass die 40-Jährige 39.900 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, wurde die Frau später nochmals durch eine angebliche Sicherheitsfirma telefonisch kontaktiert. Der Anrufer wies die 40-Jährige an, Transportkosten in Höhe von 900 Euro in Form von Bezahlkarten vorab zu bezahlen, da der Gewinn persönlich übergeben werden sollte.

Die Täter waren später nicht mehr zu erreichen

Die Frau erwarb daraufhin entsprechende Karten im Wert von 900 Euro und übermittelte die Codes telefonisch an die unbekannte Täterschaft. Anschließend brach die Verbindung ab. Die Anruferin und der Anrufer waren anschließend nicht mehr erreichbar. Der Frau wurde bewusst, dass jemand sie betrogen hatte. Sie informierte umgehend die Polizei. (AZ)