Gelungene Gala in Senden: Feiern und Spenden für den guten Zweck

Das Spendenkonto ist nun wieder gut gefüllt: Die Sendener Hilfsorganisation Heart for Life hat im Bürgerhaus zahlreiche Unterstützer mobilisiert.

Es war ein Abend zwischen Scheinwerfern und Spenden, den die Freiwilligenorganisation Heart for Life am Samstag im Sendener Illertalforum bot: die jährliche Benefiz-Gala, bei der der Verein Geld für Kranke und Notleidende sammelt. Nach pandemiebedingter Veranstaltungspause war der Saal heuer ausverkauft und die Gäste in Spendierlaune – es kamen mehr als 12.000 Euro herein.

350 Besucherinnen und Besucher nahmen im opulent dekorierten Saal Platz, auf dessen Bühne sich Sänger, Zauberer und Tanzgruppen abwechselten. Da wäre etwa Sängerin und Reality-Star Jasmin Herren, die zu später Stunde mit einem Medley aus Partyhits Furore machte, der Ulmer Sänger und Ex-Supertalent-Teilnehmer Thomas Stieben mit einfühlsamen Balladen, das Schlagerduo Celine und Ray mit selbst geschriebenen Songs oder die Magic Stars des VfB Ulm, die eine von den Zwanzigerjahren inspirierte Tanznummer boten. Begeisterungsstürme löste unter anderem Geigenrocker Noah Leonne aus, während Illusionist Marco Miele die Gäste mit Kartentricks zum Staunen brachte.

Heart for Life unterstützt krebskranke Menschen in der Region

Doch auch Spendenschecks wechselten auf der Bühne die Besitzer – so übergab Ulms früherer Oberbürgermeister Ivo Gönner zusammen mit Ulmer Gastronomen einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro an Heart-for-Life-Gründerin Carola Lo Cicero – und es sollte nicht der einzige bleiben. Mehrere Unternehmen wie auch Privatpersonen überreichten Spenden zwischen 500 und 2500 Euro, auch ging bei einer Versteigerung ein Luxusgrill für 1500 Euro weg. Als Moderatoren gaben sich Jörg Füllenbach, Larissa Lo Cicero, Schauspielerin Melanie Scheiter und Androgyn-Model Veit Alex die Klinke in die Hand.

Spende mit Gönner: Ulms Ex-OB Ivo Gönner übergab Carola Lo Cicero (Zweite von rechts) einen Spendenscheck des Cafés Pallino und der Ulmer Bierakademie. Foto: Angela Häusler

"Wir sind froh, wenn unser Konto wieder aufgefüllt wird", sagte Vereinschefin Carola Lo Cicero, die Heart for Life im Jahr 2017 auch aus eigener Betroffenheit heraus gegründet hat. Krebskranke Menschen zu unterstützen und auch Familien in finanzieller Not unter die Arme zu greifen, war von Beginn an das Ziel des Vereins. Das geschieht seither mit dem Verkauf von selbst gemachten Produkten auf Märkten und über die Sponsorensuche. Dazu kommt die jährliche Gala als Haupt-Event, die freilich pandemiebedingt hatte ausgesetzt werden müssen, damit fehlte auch die wichtigste Einnahmequelle.

Alleinerziehende Mutter hat Unterstützung bekommen

Bei wem die Hilfe des Vereins ankommt, berichtete etwa Blaubeurerin Melanie Martin am Rande der Gala – sie sei der Organisation zu großem Dank verpflichtet: Als alleinerziehende Mutter einer dreijährigen, krebskranken Tochter hat der Verein sie unterstützt, unter anderem dabei, Ersatz für ihre schimmelbelastete Wohnung zu finden. Mittlerweile ist Töchterchen Lara sechs Jahre alt und die Gesundheit stabil.

Sängerin Jasmin Herren heizte den Besuchern mit Partyhits ein. Foto: Angela Häusler

Die derzeit 15 aktiven Mitglieder des Vereins hatten den Abend von langer Hand vorbereitet – schon Monate zuvor haben sie Sponsoren gesucht, Acts fürs Bühnenprogramm ausgewählt und den Service rund um die Veranstaltung, vom Einlass bis zum Sicherheitspersonal, bedacht. Wie es bei der kleinen, aber rührigen Hilfsorganisation üblich ist, war die Charity-Gala getragen von der Idee, möglichst viele Einnahmen für die Vereinsarbeit zu generieren. Damit der Großteil des Ticketpreises am Ende direkt an Bedürftige fließen kann, beteiligten sich erneut zahlreiche Künstler, ohne Gage zu verlangen, andere Spender und Helfer sorgten für den reibungslosen Ablauf vom Büfett bis zum Sicherheitsdienst.