Neue Unterkunft für Geflüchtete in Senden

Die Regierung von Schwaben hat in Senden eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete angemietet. Im Laufe des Monats soll die Belegung starten.

Die Regierung von Schwaben hat in der Benzstraße in Senden eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete angemietet. Nach Erledigung einiger Restarbeiten wird mit der Belegung im Laufe des Mai begonnen, heißt es in einer Mitteilung.

In neuer Unterkunft für Geflüchtete in Senden ist Platz für etwa 100 Menschen

In der Unterkunft können bis zu 104 Personen, darunter Familien sowie alleinreisende Frauen mit und ohne Kind untergebracht werden. Aktuell kommen die Schutzsuchenden, die in Schwaben untergebracht werden, aus Afghanistan, Gambia, der Türkei, dem Irak und der Ukraine. Um die Unterkunft sollen sich eine Heimleiterin und ein Hausmeister kümmern. (AZ)