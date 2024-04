Radfahrer wird in Senden von Auto erfasst und leicht verletzt

Beim Abbiegen missachtet ein Autofahrer in Senden die Vorfahrt eines Fahrradfahrers. Beide stoßen zusammen, der Radfahrer stürzt.

Ein Fahrradfahrer ist am Ostermontag in Senden mit einem Auto zusammengestoßen und deshalb gestürzt. Gegen 16.35 Uhr, so teilt die Polizei mit, fuhr ein 79 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen auf der Eichenbergstraße in westliche Richtung und wollte in die Aufheimer Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 75-jährigen Radfahrers, der auf der Aufheimer Straße in Richtung Süden unterwegs war. Durch den Sturz infolge der Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Nach einer Untersuchung durch die Rettungskräfte vor Ort konnte er seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, beläuft sich auf etwa 500 Euro. (AZ)