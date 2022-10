Senden

Spektakulärer Transport: 37-Meter-Brücke wird in Senden geliefert

Plus Es ist eine komplizierte Millimeter-Arbeit: Ein 65 Meter langer Transporter liefert den Fußgängersteg zum Bahnhof. Hier gibt es ein Video und viele Bilder.

Im Schritttempo bewegte sich am Freitagabend ein fahrbarer Koloss durch Senden: Die Anlieferung des neuen Fußgängerstegs per Schwerlasttransport war für viele Schaulustige ein willkommenes Spektakel. Mehr als 150 Zuschauer hatten sich gegen 21 Uhr am Kreisverkehr an der Kemptener Straße versammelt, um das dortige Rangieren des Riesen-Transporters zu beobachten. Er trug die 37 Meter lange Brücke, die noch in derselben Nacht auf den vorbereiteten Stahlträgern über den Bahngleisen am Sendener Bahnhof angebracht werden sollte.

