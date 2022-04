Senden/Weißenhorn

Sanierungsarbeiten: Bahnstrecke Senden-Weißenhorn einige Tage gesperrt

In den Osterferien stehen Bauarbeiten an der Strecke von Senden nach Weißenhorn an. Weil dann keine Züge fahren können, werden Ersatzbusse eingesetzt.