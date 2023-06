Der Babenhauser Rotvesen steht jetzt auf der Roten Liste

Die alte Dinkelsorte "Babenhauser Rotvesen" war vor 100 Jahren die häufigste in Schwaben. Doch nun ist sie fast verschwunden und gilt offiziell als gefährdet.

Wer kennt ihn noch, den Babenhauser Zuchtvesen oder auch Babenhauser Rotvesen genannt? Vor über 100 Jahren war es die wohl verbreitetste Dinkelsorte in Bayerisch-Schwaben. Doch nicht nur diese regionale Sorte ist fast verschwunden, sondern weltweit ist die genetische Vielfalt an Nutzpflanzen wie Getreide, Gemüse und Obst bedroht.

In einer „Roten Liste“ werden von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die vom Aussterben bedrohte einheimische Nutzpflanzen Deutschlands gelistet. Die Liste umfasst mittlerweile über 2000 Einträge von A wie „Alblinse 1“ bis Z wie „Zittauer Riesen blutrote“ Zwiebel. Die Rote Liste soll zum einen auf den Verlust der Diversität bei Nutzpflanzen aufmerksam machen und zum anderen Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen unterstützen, wie zum Beispiel Ausnahmeregelungen für die Zulassung von Saatgut.

Seit Juni steht der Babenhauser Rotvesen auf der Roten Liste

Seit Juni neu in die Rote Liste aufgenommen und somit als offiziell gefährdet, gilt der „Babenhauser Zuchtvesen“. Nur durch den Anbau von alten Sorten kann auch deren genetische Vielfalt am Leben erhalten werden. Diese sind die Grundlage für neue Sorten und somit von unschätzbarem Wert für die aktuelle Züchtung. Die Sorten haben sich oftmals jahrhundertelang an ihre Anbauregion angepasst und bergen somit ein großes Potenzial, widerstandsfähiges Saatgut zu erzeugen, welches auch mit dem Klimawandel besser zurechtkommen kann.

Diese fast vergessene Sorte hat 2018 ihren Weg zurück aus dem Saatenarchiv der Deutschen Genbank Gatersleben auf heimische Äcker gefunden. Der Unterallgäuer Landwirt Michael Königsberger vermehrt seither auf seinem Demeterhof in Westerheim mit viel Herzblut dieses kulturelle Erbe und wird dabei von der Öko-Modellregion Günztal unterstützt. Im vergangenen Sommer konnte er das erste Mehl aus dem Babenhauser Rotvesen vorstellen. (AZ)