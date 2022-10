Jetzt können Interessierte das Unterallgäu auch hörend erleben

Das Angebot rund um die 14 Glückswege im Unterallgäu wurde erweitert. Es gibt nicht nur kurze Imagefilmchen, sondern auch einen Audioguide für jeden Weg.

Durchs Unterallgäu wandern und sich dabei Wissenswertes über Naturschönheiten und kulturelle Höhepunkte am Wegesrand erzählen lassen – das ist ab sofort auf den Glückswegen möglich. Bei diesen handelt es sich um elf Wander- und drei Radwege, die besondere Naturerlebnisse und kulturelle Höhepunkte in der Region verbinden. Jeder der Wege hat jetzt nicht nur einen eigenen Film, sondern auch einen eigenen Audioguide. Das teilt das Landratsamt Unterallgäu mit.

Die Hörführungen zu den Wander- und Radwegen können sich Bürgerinnen und Bürger über die kostenlose App "Hearonymus" auf das Smartphone laden. Jeder der 14 Audioguides verfügt über mehrere Kapitel mit Informationen über die jeweilige Route. Diese kann man sich während der Wanderung oder Radtour nach und nach an verschiedenen Stationen abspielen lassen. Alle Audioguides sind bereits über die App abrufbar, wenn dort nach dem Stichwort "Glückswege Allgäu" gesucht wird. Künftig sollen die Audioguides aber noch leichter zu finden sein. An den Startpunkten der Glückswege werden nach Angaben von Tobias Klöck, der im Tourismusteam am Landratsamt arbeitet, demnächst Schilder mit QR-Codes montiert, die beim Abscannen zu den Aufnahmen führen.

Investitionen in Glückswege belaufen sich auf knapp 400.000 Euro

Mit der Fertigstellung der Audioguides ist das Förderprojekt "Regionale Identität" abgeschlossen. Dieses umfasste ein Werbepaket für die Glückswege mit 14 Imagefilmen, 14 Audioguides, Werbung in den sozialen Netzwerken sowie Anzeigen. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 398.000 Euro. 75 Prozent der Kosten wurden vom bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat übernommen. Den Rest trugen der Landkreis und die an den Glückswegen beteiligten Gemeinden.

Zum Abschluss des Förderprojekts machten sich einige der daran Beteiligten selbst auf den Weg. Sie wanderten die acht Kilometer lange Glücksmomente-Runde in Bad Grönenbach. Lob für die Glückswege und die elfte Auflage des Wanderherbsts gab es nicht nur von ihnen, sondern auch von den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die im Rahmen der Wanderwoche bei einer der geführten Touren mitgemacht hatten.

Informationen zu den Glückswegen sind unter www.glueckswege-allgaeu.de oder auf den gleichnamigen Kanälen bei Facebook, Instagram und Yotube zu finden. (AZ)

