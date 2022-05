Unterroth

06:00 Uhr

Die Container stehen schon: Bauarbeiten an der Kita "Storchennest" beginnen

Plus Büro und Küche des Unterrother Kindergartens sind schon ausgelagert. Derzeit finden mit dem Herrichten des provisorischen Gruppenraums nur Innenarbeiten statt.

Von Regina Langhans

Die Umbaumaßnahmen am Kindergarten "Storchennest" in Unterroth haben längst begonnen, auch wenn dies für Außenstehende nur angesichts der beiden Container, die vor dem Gebäude stehen, zu erahnen ist. Es sind keine Bau-, sondern Wohncontainer, in die Kindergartenverwaltung und Küche schon umgezogen sind. Deren Bereiche werden für den provisorischen Gruppenraum benötigt, der in Kürze fertig ist. Bislang laufe alles nach Plan, so Bürgermeister Norbert Poppele. Im Herbst sollen die Bagger für die Erweiterung anrollen.

