Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum

Ein Unfall hat sich am Dienstag zwischen Illertissen und Unterroth ereignet. Die Feuerwehr, die sich auf dem Rückweg von einem Einsatz befand, entdeckte das Autowrack.

Der eine Einsatz war gerade erst beendet, da folgte schon der nächste, weniger harmlose, für die Illertisser Feuerwehr. Zunächst musste sie am Dienstagabend in Unterroth einen Jungstorch, der vermutlich bei ersten Flugversuchen aus dem Nest gefallen war, mit der Drehleiter wieder zu seinen Eltern auf den Krichturm zurückbringen. Auf der Rückfahrt, gegen 22.30 Uhr, kamen die Feuerwehrleute dann auf halbem Weg zwischen dem Gehrenwald auf Höhe Jedesheim und dem Gewerbegebiet "Leitschäcker" auf der Kreisstraße NU5 an einem Verkehrsunfall vorbei.

Wie sich herausstellte, war ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem Kleinwagen auf dem Weg von Illertissen nach Unterroth nach rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug prallte zunächst mit der hinteren linken Türe gegen einen Baum, riss dann einen Leitpfosten um und landete schließlich nach gut 30 Metern Schleuderfahrt auf dem Radweg am Rand eines Getreidefeldes.

Feuerwehrleute leisten Erste Hilfe an der Unfallstelle

Die Feuerwehrleute entdeckten das Wrack dort, gaben eine Alarmmeldung ab, befreiten den Mann und leisteten Erste Hilfe, ehe sie ihn an den eintreffenden Rettungsdienst übergaben. Nach der Erstversorgung wurde er mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Zur Unfallursache gab der Fahrer gegenüber der Polizei an, dass er durch sein Handy abgelenkt worden sei. Die Höhe des offensichtlichen Totalschadens am Auto schätzt die Polizei vorläufig auf rund 3000 Euro.

Die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen sperrten die Kreisstraße für die Dauer der Rettung und Bergung sowie der polizeilichen Unfallaufnahme zwischen der Abzweigung in Richtung Jedesheim/Bergenstetten und dem Gewerbegebuet "Leitschäcker". Mit den Scheinwerfern der Drehleiter und der weiteren Fahrzeuge wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet.