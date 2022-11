Chor "Wirrsing" gestaltet zum runden Geburtstag ein buntes Musik-Mosaik

Plus Aus einer spontanen Idee entstand vor 20 Jahren in Vöhringen der Chor "Wirrsing". Die Singgruppe legt nach der Corona-Pause einen beachtlichen Auftritt hin.

Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Für die Singgruppe "Wirrsing" aus Vöhringen ist der 20. Geburtstag Anlass für ein Konzert gewesen, das in bunten Facetten leuchtete. Das Programm, das Chorleiterin Magda Cerna zusammengestellt hat, gab Einblick in die Welt der Musik, zu hören und zu sehen waren Chor, kleine Ensembles mit Cello, Gitarre, eine Comedy-Einlage, Soloauftritte von Sängerinnen und Sängern und eine Ballerina. Glanzlicht war jedoch das Intro, der gemeinsame Auftritt des Akkordeon-Orchesters zusammen mit der Singgruppe Wirrsing.