Deponiefläche im Osten von Vöhringen wird zum Solarpark

Auf der Fläche einer ehemaligen Bauschutt-Deponie in Vöhringen errichtet ein Unternehmen einen Solarpark. Am Mittwoch findet der Spatenstich statt.

Eine ehemaligen Bauschutt-Deponie im Osten Vöhringens wird einem neuen Zweck zugeführt. Wie die Stadt Vöhringen mitteilt, hat die Kommune eine nachhaltige Lösung gefunden, um die Fläche sinnvoll zu nutzen. Diese diente bislang ausschließlich als Schafweide. Sie wird nun verpachtet und es entsteht eine Freiflächen-Solaranlage.

In den nächsten sechs Wochen wird in Zusammenarbeit mit der Firma Energiewerk GmbH mit Sitz in Ulm der neue Solarpark installiert. Energiewerk ist ein Generalunternehmer für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie und spezialisiert auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen. „Mit Energiewerk haben wir einen kompetenten Partner gefunden. Das Unternehmen greift auf langjährige Erfahrung im Bereich Photovoltaik zurück und hat bereits hunderte Megawatt Anlagenleistung realisiert“, wird Bürgermeister Michael Neher in der Pressemitteilung zitiert.

Die neue Anlage in Vöhringen kann etwa 600 Haushalte mit Strom versorgen

Der offizielle Spatenstich für das Projekt erfolgt am Mittwoch, 25. Mai., durch Vertreter der Stadt Vöhringen und der Energiewerk GmbH. Der Bau werde voraussichtlich bis Ende Juni dauern, teilt die Stadt mit. Der Bürgermeister freue sich über den Beitrag zur Energiewende: „Die Anlage wird knapp zwei Megawatt ins öffentliche Netz einspeisen und so zukünftig umgerechnet circa 600 Haushalte im Jahr mit grüner, klimaneutraler Energie versorgen“, sagt er.

Wenn die Anlage fertig ist, werden auch die Schafe auf ihre angestammte Weide zurückkehren "und so die Fläche umweltverträglich und schonend pflegen", wie es in der Mitteilung abschließend heißt. (AZ)