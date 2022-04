Vöhringen

Starke Leistungen: Diese Jugendlichen würdigt die Stadt Vöhringen

Plus Nach langer Zwangspause holt die Stadt Vöhringen die Verleihung des Jugendförderpreises nach. Der Bürgermeister lobt aber nicht nur die Ausgezeichneten.

Von Roland Furthmair

Vor stattlicher Kulisse im Großen Saal des Kulturzentrums Wolfgang-Eychmüller-Haus hat nach zweijähriger Corona-Zwangspause am Donnerstag die 18. Vergabe des Vöhringer Jugendförderpreises stattfinden können. „Es freut mich besonders, hier so viele junge, engagierte Menschen auszeichnen zu können, die mit ihren Leistungen und Talenten gezeigt haben, dass mit Fleiß und Ausdauer Erstaunliches zu erreichen ist“, sagte Bürgermeister Michael Neher und lobte so die fast 60 Jugendlichen.

