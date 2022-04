Stadtkapelle Vöhringen ist unterwegs auf sinfonischen Pfaden

Das Jugendfestival mit drei Orchestern im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen zeichnet sich durch seine musikalische Vielfalt und hohes Niveau aus.

Jeder Platz im Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses ist besetzt, hinzu kommen großer Beifall, Bravo-Rufe und überschäumende Stimmung. Die galt beim Jugendfestival allen auftretenden Orchestern der Stadtkapelle Vöhringen. Weil im Jahr 2021 coronabedingt alle Auftritte abgesagt wurden, hat jetzt ein musikalisches Ereignis stattgefunden, an dem zwei Kapellen und die Nachwuchsgruppe mitgewirkt haben. Das differenzierte Klangerlebnis gefiel den Besucherinnen und Besuchern, die immer wieder spontan Applaus spendeten.

Die Leiterin der Nachwuchsgruppe, Simone Steigerwald, hat es in relativ kurzer Zeit fertiggebracht, ein kleines Orchester zu formen, in dem fast alle Register vertreten sind. Sauber und akkurat spielten die jungen Musikerinnen und Musiker „Pirates of Rock“ und „Springtime.“ Und die geforderte Zugabe war sicher schöner Lohn und Ansporn zugleich.

Das große Orchester der Stadtkapelle tritt als "special guest" auf

Im allgemeinen Sprachgebrauch ist es üblich geworden, von „special guests“ zu sprechen, wenn prominente Bands einem Event noch mehr Glanz verleihen. Denn als solche trat die Stadtkapelle beim Jugendfestival auf. Welch ein Gewinn Dirigent Andreas Blätzinger für das Orchester ist, zeigte sich einmal mehr durch die Musikalität, die Power und die Freude an der Musik, die die Kapelle zu vermitteln weiß. Der Dirigent legt Kompositionen mit klanglichen und rhythmischen Finessen auf, die nicht mal so einfach vom Blatt zu spielen sind. Nur beharrliche Probenarbeit macht diesen Hörgenuss möglich.

Dass der Dirigent überdies auch noch Kompositionen arrangiert, die der Filmmusik zuzuordnen sind, ist ein Pfund, mit dem das Orchester wuchern kann. Mit dem markanten Einstieg mit „Olympic Fanfare and Theme“ – geschrieben für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles vom legendären Filmkomponisten John Williams – setzte sich die Kapelle geradezu sinfonisch in Szene, vor allem mit synkopischen Elementen, die den Rhythmus bestimmten. „Glacier Express“ von Larry Neeck wurde zu einem dynamischen Tongemälde.

Eine Reminiszenz an den legendären Queen-Sänger Freddy Mercury

Es folgten „Leone meets Morricone“, eine Hommage an den erfolgreichen Komponisten von Filmmusik, die mittlerweile Kult geworden ist, und Musik aus „Star Wars“. Beides, von Blätzinger arrangiert und auf die Stadtkapelle zugeschnitten, waren weitere Höhepunkte. Einfallsreich aufgepeppt wurde das Ganze mit verschiedenen Instrumenten, die man nicht alle Tage hört, und einer Art rhythmischem Sprechgesang. Vor allem aber die Solisten Daniela Milz, Andreas Blätzinger (Trompete) und Alexander Pfetsch (Saxofon) setzten den Darbietungen das Krönchen auf.

Dann waren die Gastgeber am Zuge: die Jugendkapelle mit Dirigent Fabian Weisenberger. Musikalisch liegt bei ihm die Messlatte hoch. Die Beiträge „Adele in Concert“, zusammengestellt von Michael Brown, „How to drain your dragon“ von John Powell in einem Arrangement von Sean O’Loughlin, und das von Jay Bocook arrangierte „Queen in Concert“ machten das Leistungsniveau deutlich. Letzteres war eine Reminiszenz an den legendären Freddy Mercury mit seinen Erfolgssongs. Aber auch in die Zauberwelt der „Mary Poppins“ entführte die Gruppe die Zuhörer, schön nuanciert von verhaltenem Piano zum Forte gleitend, was die Zuhörerinnen und Zuhörer spontan zum Mitklatschen animierte. Fetziger Schlusspunkt war die „Revue der Blues Brothers“, ebenfalls bearbeitet von Jay Bocook. Dirigent Weisenberger hat aus den jungen Musikerinnen und Musikern einen beachtlichen Klangkörper geformt und behutsam auch mit anspruchsvoller Literatur vertraut gemacht. Das Finale gestalteten alle drei Orchester gemeinsam und entließen das zufriedene Publikum in eine verschneite Frühlingsnacht.