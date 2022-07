Vöhringen

Umgestaltung ermöglicht auf dem Friedhof Süd jetzt neue Bestattungsformen

Dekan Martin Straub bei der Segnung des anonymen Gräberfeldes auf dem Friedhof Süd in Vöhringen.

Lokal Die Bestattungskultur befindet sich seit Jahren im Wandel. Die Stadt Vöhringen reagiert darauf. Am Friedhof Süd zeigt sich das Ergebnis der Neukonzeption.

Von Angela Häusler

Ein rundes Gräberfeld, Heckengräber und Urnenwände gehören zum umgestalteten Friedhof Süd am Schleifweg in Vöhringen. Der neu geordnete Friedhofsbereich wurde am Dienstagvormittag offiziell eingeweiht und gesegnet. "Die Bestattungskultur befindet sich seit Jahren im Umbruch", sagte Vöhringens Bürgermeister Michael Neher, als sich Vertreterinnen und Vertreter von Kommune, Planungsbüro sowie der evangelischen und katholischen Kirche zur Segnung versammelt hatten. Die Nachfrage nach Erdgräbern werde immer geringer, 80 Prozent der Bestattungen im städtischen Bereich seien mittlerweile Urnenbestattungen, sagte der Rathauschef.

