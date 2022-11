Grabstätten auf den Vöhringer Friedhöfen werden teurer

Plus Der VöhringerAusschuss beschließt wegen eines hohen Defizits steigende Gebühren. Zudem wird die Aussegnungshalle in Illerzell saniert.

Die Gebühren für Grabstätten auf den Friedhöfen in Vöhringen steigen: Auf zumeist höhere Friedhofsgebühren einigte sich am Montagabend der Vöhringer Haupt- und Umweltausschuss. Zuvor waren die Einnahmen vonseiten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands neu kalkuliert worden.