vor 33 Min.

Großes Bauprojekt: In Vöhringen entsteht ein neues Ärztehaus

Der Standort des geplanten Ärztehauses mit Apotheke und Wohnungen in der Memminger Straße: Das Hinterhaus soll sich in einen großen Bau verwandeln.

Lokal Das Bauprojekt in der Memminger Straße finden die Stadträte gut. Probleme gibt es allerdings noch bei den Parkplätzen.

Von Angela Häusler

Für ein Ärztehaus mit Wohnungen gab der Vöhringer Bauausschuss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause grünes Licht. Der Bauherr plant es an zentraler Stelle, in der Memminger Straße 23 bis 25. Bedenken hatten die Räte wegen der Parkplätze - denn die werden bei diesem Bauvorhaben knapp sein.

