Im Vöhringer Norden entsteht ein besonders nachhaltiges Baugebiet

Lokal Die Arbeiten an einem 5,5 Hektar großen Siedlungsareal bei Vöhringen begonnen. Bürgermeister Neher spricht von einem besonders innovativen Konzept.

Das neue Wohngebiet Kranichstraße Ost wird sich durch zwei Dinge auszeichnen: So sollen verschiedene Bauformen möglich sein, wie sie in der heutigen Zeit gefragt sind, und es soll zu einem attraktiven Stadtbild beitragen. 5,5 Hektar stehen für die Wohnbebauung zur Verfügung. Wert wird auf Nachhaltigkeit gelegt, weshalb ein „kaltes Nahwärmenetzes“ entsteht.