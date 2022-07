Personeller Wechsel in der Vöhringer Jugendarbeit

Kerstin Fateh hat die Stadtjugendpflege in Vöhringen auf eigenen Wunsch verlassen. Nun arbeiten dort zwei Vollzeitkräfte. Auch in Weißenhorn tut sich etwas.

In der Stadtjugendpflege in Vöhringen hat es eine personelle Änderung gegeben. Kerstin Fateh, Diplom-Pädagogin und seit 2008 im Jugendhaus als Leiterin tätig, hat ihren bisherigen Wirkungskreis verlassen und ein neues Aufgabengebiet bei der Caritas übernommen. Dort ist sie, wie sie auf Nachfrage mitteilt, im Bereich der ökumenischen Wohnungslosenhilfe tätig.

Fateh hat die Jugendpflege auf eigenen Wunsch verlassen. Das wurde den Mitgliedern des Haupt- und Umweltausschusses in der jüngsten öffentlichen Sitzung mitgeteilt. Für die Stadtjugendpflege waren bisher einer Vollzeitkraft und zwei Teilzeitkräfte tätig. Vor dem Hintergrund der personellen Änderung wechselt die bisherige zweite Teilzeitkraft in eine Vollzeitstelle. Das Jugendhaus wird somit künftig von den beiden langjährigen pädagogischen Fachkräften Günter Hiller und Thomas Köhler gleichberechtigt geführt.

Tag der offenen Tür im Jugendhaus in Weißenhorn

Hiller ist seit 1996 in der Jugendpflege tätig, Thomas Köhler seit 2017. Beide verfügen über ausreichend Erfahrung, auch auf dem Gebiet der in den Ferien stattfindenden Freizeitangebote.

Auch bei der Jugendarbeit in Weißenhorn tut sich etwas: Wie berichtet, hat Theresa Veit zum 1. April ihre neue Stelle als Jugendpflegerin angetreten. Bald wird auch das Jugendhaus an der Memminger Straße in Weißenhorn wieder öffnen. Am Samstag, 23. Juli, wird das von 10 Uhr an mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Es werden Waffeln und kühle Getränke angeboten, zudem gibt es kreative Aktionen und ein Quiz. (mit jsn)