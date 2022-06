Vöhringen

12:18 Uhr

Sieger applaudieren für sehbehinderte Teilnehmer beim Drachenboot-Cup

Die Gruppe Sehnixen aus Chemnitz und fünf weitere Gruppen traten am Samstag beim Drachenboot-Cup in Vöhringen an.

Lokal Menschen mit Sehbehinderung aus Chemnitz beteiligen sich an einem Bootsrennen in Vöhringen. Sie lassen sich von ihren Einschränkungen nicht ausbremsen.

Von Andreas Brücken

Julia ist 25 Jahre alt, macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, klettert in ihrer Freizeit gerne an der Boulderwand, ist mit ihren Inlineskatern unterwegs oder bastelt mit Holz. Das Bemerkenswerte daran: Julia ist blind. Vor etwa drei Jahren verschlechterte sich das Augenlicht der jungen Frau so sehr, dass sie ihre Sehkraft gänzlich verlor. Eine Tatsache, von der sich Julia jedoch kein Stück ihrer Lebensfreude nehmen lassen will. Am Wochenende ist sie mit rund zwei Dutzend Kameradinnen und Kameraden der Gruppe Sehnixen nach Vöhringen gekommen, um an einem Drachenbootrennen auf dem Badesee teilzunehmen.

