Vöhringen

18:30 Uhr

Vöhringen will an der Weihnachtsbeleuchtung sparen

Vöhringen will zwar auf Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen verzichten, doch so ganz ohne festlichen Glanz will die Stadt nicht auskommen.

Lokal So festlich wie in früheren Jahren wird es heuer in der Stadt nicht werden. Doch auf Weihnachtsbäume soll nicht verzichtet werden.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

Vöhringen verzichtet in diesem Advent auf Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen, um Energie zu sparen. Diese Veränderung gehört zu dem Maßnahmenpaket, das der städtische Energiemanager Marcus Jung im Stadtrat vorstellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .