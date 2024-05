Illertissen

Vollkorn, Obst, Milchprodukte: Was gehört in ein gesundes Frühstück für Kinder?

Der Elternbeirat der Bischof-Ulrich-Grundschule in Illertissen organisierte auch in diesem Jahr ein gesundes Frühstück für die Schülerinnen und Schüler.

Plus Mal ohne Nutella in den Tag starten: An den Grundschulen in Illertissen wird regelmäßig gesund gefrühstückt. Das Menü hat sich mit den Jahren verändert.

Von Sophia Krotter

36 Kilogramm Brot, 80 Kilogramm Obst und Gemüse und 25 Kilogramm Milchprodukte: Diese Mengen haben rund 30 freiwillige Helferinnen und Helfer beim diesjährigen "Gesunden Frühstück" an der Bischof-Ulrich-Grundschule verarbeitet. Zusammengestellt hat der Elternbeirat das Menü auf Grundlage von Erfahrungswerten aus dem letzten Jahr, sagt die Vorsitzende Irina Livinskiy. Verändert hat sich das Angebot in den vergangenen Jahren aber trotzdem, denn so manches wird heute nicht mehr aufgetischt.

Kohlrabi zum Frühstück: Kinder waren experimentierfreudig

Durch die jährliche Aktion sollen die Kinder lernen, was ein gesundes Frühstück alles beinhalten kann – "und dass das lecker sein kann", fügt Irina Livinskiy hinzu. Unter Anleitung der Helferinnen und Helfer durften sich die Kinder ihren eigenen Frühstücksteller zusammenstellen und Dinge probieren, die es zu Hause vielleicht nicht so oft gibt.

