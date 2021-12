Bereitschaftspraxis in Weißenhorn bietet eine Infektsprechstunde an

Personen mit grippeähnlichen Symptomen, insbesondere auch Corona-Verdachtsfälle, können die Bereitschaftspraxis in Weißenhorn zu bestimmten Zeiten aufsuchen.

Die Bereitschaftspraxis Weißenhorn bietet künftig gesonderte Sprechzeiten für Infektpatientinnen und -patienten an. Personen mit grippeähnlichen Symptomen (Kopfschmerzen, Husten, Fieber, Halskratzen) können montags bis freitags von 20 bis 21 Uhr in die sogenannte Infektsprechstunde kommen, am Wochenende und an Feiertagen von 19 bis 21 Uhr. In einer Pressemitteilung weisen die Kliniken der Kreisspitalstiftung auf das neue Angebot hin. Darin heißt es, dass vor allem auch Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion gebeten werden, die Bereitschaftspraxis (Günzburger Straße 45) außerhalb dieser Sprechstunde möglichst nicht aufzusuchen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit für Patienten mit eingeschränkter Mobilität, sich an den Fahrdienst des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (Telefonnummer 116 117) zu wenden. Patientinnen und Patienten ohne Anzeichen eines Infekts werden gebeten, die Bereitschaftspraxis vor der Infektsprechstunde aufzusuchen, also wochentags vor 20 Uhr und am Wochenende vor 19 Uhr.

Die KVB-Bereitschaftspraxen sind Anlaufstellen außerhalb der üblichen Sprechzeiten von Ärztinnen und Ärzten

Die Bereitschaftspraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) sind bayernweit die zentralen Anlaufstellen für Patientinnen und Patienten, wenn diese außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten eine ambulante medizinische Versorgung benötigen. Alle KVB-Bereitschaftspraxen können ohne Voranmeldung aufgesucht werden. Die aktuellen Öffnungszeiten aller Bereitschaftspraxen in Schwaben sind auf der Internetseite www.bereitschaftsdienst-bayern.de/schwaben zu finden. Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst kostenlos und vorwahlfrei unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 erreichbar.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu unterscheiden von der notärztlichen Versorgung. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist stets der Notarzt unter der kostenfreien Rufnummer 112 zu verständigen. (AZ)