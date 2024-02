Bühne frei für ein amüsantes Verwechslungsspiel in Wallenhausen

Die Theatergruppe Lampenfieber spielt "Kreuzfahrt im Saustall". Premiere in den Bürgerstuben in Wallenhausen ist am 2. März. Ein Probenbesuch.

Wer träumt nicht von einer Kreuzfahrt mit einem luxuriösen Schiff auf dem Mittelmeer? Im neuen Stück der Theatergruppe Lampenfieber Wallenhausen mit dem Titel "Kreuzfahrt im Saustall" gewinnt der faule Bauer Jupp Speckmann (gespielt von Stefan Ruf) eine solche bei einer Tombola. Da werden die Lachmuskeln der Zuschauer und Zuschauerinnen bei den fünf Aufführungen von Anfang bis Mitte März sicher strapaziert werden. Premiere ist am Samstag, 2. März, ab 19.30 Uhr in den Bürgerstuben.

Statt in pure Freude über seinen Gewinn auszubrechen, verkriecht sich der Bauer Jupp Speckmann auf seinem Hof. Von Kindheit an hat er panische Angst vor Wasser und schickt deshalb seinen besten Kumpel und Sauffreund Walter (Bernd Braunmiller) auf die Reise. Doch welch ein Schock, als Dorfpolizist Bernd Becker (Manuel Rasch) verkündet, dass das Kreuzfahrtschiff, auf dem Walter anfänglich die Reise so sehr genoss, gesunken sei! Nun beginnt sich im Dorf vieles zu drehen. Jupp Speckmann muss aufgrund diverser Umstände in Frauenkleider schlüpfen und ein amüsantes Verwechslungsspiel beginnt.

Premiere in den Bürgerstuben Wallenhausen ist am 2. März 2024

Das gesamte momentane Lampenfieber-Ensemble wirkt bei der Komödie mit. Steffi Lüftner spielt die Frau von Jupp Speckmann, Gerda, Theresa Drescher die Tochter Anna, auf die Knecht Xaver (gespielt von Julian Sniatecki) zum Leidwesen von Jupp Speckmann ein Auge geworfen hat. Christiane Lang verkörpert als Marie die Frau von Kreuzfahrer Walter. Franziska Merkle bringt als Lisa Poppe mit ihrer Tratscherei vieles im Dorf durcheinander. Und Karin Hansen (dargestellt von Nicole Sniatecki) muss als Vorsitzende des Gemeinderats sehen, wie sie mit all den Wirren fertig wird. Regie führt in bewährter Weise Fritz Beck.

Das Bühnenbild ist mit seiner ländlichen Gestaltung dem Geschehen im Dorf gut angepasst. Dabei darf auch ein hübscher, die etwas spießige Idylle charakterisierender Gartenzwerg nicht fehlen. Schon bei den Proben zeigen die Schauspielerinnen und Schauspieler die Gabe, die Komik des Stücks zu erfassen und leidenschaftlich darzustellen. Damit alles für die Aufführungen passt, haben Sabine Fahrenschon (Maske), Michaela Ruf (Bühnenbild), Bernd Wegerich, Werner Beck und Karl-Heinz Beck (alle Kulisse) das Ihre beigetragen. Und zur Unterstützung der Menschen auf der Bühne wird Edeltraud Ruf als Souffleuse mitmachen.

Karten für "Kreuzfahrt im Saustall" gibt es im Vorverkauf

Aufgeführt wird die Komödie an folgenden Terminen: Samstag, 2. März, 19.30 Uhr, Sonntag, 3. März, 17 Uhr, Samstag, 9. März, 19.30 Uhr, Freitag, 15. März, 19.30 Uhr und Samstag, 16. März, 19.30 Uhr. Für die meisten Vorstellungen, unter anderem für die Premiere, gibt es noch Karten. Sie gibt es im Vorverkauf in den Bürgerstuben Wallenhausen oder telefonisch unter der Nummer 07309/425512. Vom Erlös sollen jeweils 500 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und an das "Aufschnaufhaus" gehen. Weitere Informationen gibt es unter www.wallenhausen.de.