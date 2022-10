Bürgerinitiative kritisiert Beschluss zur Müllverbrennung in Weißenhorn

Die Weißenhorner Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung heißt jetzt Bürgerinitiative Gesundheit und Umwelt. Der Vorsitzende schimpft über die Kreis-Politik.

Die Weißenhorner Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung hat einen neuen Namen: Der Verein heißt jetzt "Bürgerinitiative Gesundheit und Umwelt - für ein besseres Müllkonzept", kurz BIGU. Mit der Umbenennung endet für die Bürgerinitiative ein längerer Diskussionsprozess um eine Aktualisierung der in die Jahre gekommenen Satzung.

In der Anlage wird auch viel Müll aus anderen Landkreisen verbrannt

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurde die neue Satzung einstimmig bei einer Enthaltung angenommen, wie der Vorsitzende Ulrich Hoffmann mitteilte. "Für BIGU bleibt die kritische Begleitung der Müllverbrennungsanlage wesentlich. Insbesondere sehen wir die dringende Notwendigkeit zur Müllvermeidung und Mülltrennung - Müll ist kein nachwachsender Rohstoff", betonte er. Die BIGU wolle ihre Öffentlichkeitsarbeit intensivieren und hoffe, durch die neue und klarere Ausrichtung auch neue Mitglieder ansprechen zu können.

Deutliche Kritik übte Hoffmann am Beschluss des Werkausschusses des Kreistags Neu-Ulm vom 20. Oktober zur Erhöhung der Durchsatzleistung des Müllheizkraftwerks (MHKW) Weißenhorn von 105.000 Tonne pro Jahr auf 115.000 Tonnen pro Jahr. Ursprünglich sei den Weißenhornern zugesagt worden, dass im Müllkraftwerk nur Müll aus dem Landkreis Neu-Ulm verbrannt werden solle, sagte der Vorsitzende. "Aktuell macht der Müll aus dem Landkreis gerade noch ungefähr ein Drittel der Gesamtmenge aus." Als BI habe man vor neun Jahren die Erhöhung der Durchsatzleistung von 90.000 Tonnen pro Jahr (t/a) auf 105.000 t/a akzeptiert. Die Kompromiss-Bereitschaft der Bürgerinitiative sieht Hoffmann durch den Landkreis missbraucht: "Durch die hohe Auslastung der Anlage mit gut planbaren kommunalen Abfällen von anderen Landkreisen und die steigenden Hausmüllmengen wurden künstlich Engpässe geschaffen, durch welche die örtliche Entsorgungswirtschaft Gewerbeabfall aus dem Landkreis in teilweise weit entfernte Entsorgungsanlagen transportieren lassen musste."

Bürgerinitiative aus Weißenhorn sieht Beschlüsse im Werkausschuss kritisch

Immer wieder hat die BI Hoffmann zufolge temporären Erhöhungen der Durchsatzleistung zugestimmt, um auf steigende Müllmengen und kurzfristige Entsorgungsbedarfe zu reagieren. "Anstatt einer dauerhaften Erhöhung der Durchsatzleistung auf 115.000 t/a müssen die Anlieferverträge so gestaltet sein, dass auch schwankende Anliefermengen von Müll aus dem Landkreis Neu-Ulm verarbeitet werden können", forderte Hoffmann. Zudem weist der BIGU-Vorsitzende in seiner Mitteilung darauf hin, dass bei einer zu großen Müllmenge die Gefahr besteht, dass der Müll nicht mehr richtig verbrannt werde und dadurch mehr Schadstoffe entstünden. Hofmann: "Die jüngsten Beschlüsse im Werkausschuss des Landkreises machen auf traurige Weise deutlich, wie nötig auch in Zukunft das Wächteramt der BIGU ist." (AZ)

