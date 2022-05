Die Kultur zeigt sich in Weißenhorn wieder in vielen Facetten

Kunst- und Musikinteressierte freuen sich über die erste Kulturnacht in Weißenhorn nach zwei Jahren Pause. Ein Streifzug durch das Programm des Abends.

Darauf haben Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber sowie Nachtschwärmer zwei Jahre gewartet: Tausende Besucherinnen und Besucher sind am Mittwochabend zur Kulturnacht durch die historische Altstadt von Weißenhorn geschlendert, haben verschiedene Lokalitäten aufgesucht und vielerorts Livemusik gehört. Auf dem Hauptplatz rund um den Brunnen hatten sich mehrere Hundert Zuhörerinnen und Zuhörer vor der großen Bühne versammelt, wo die Bands Funk that Soul und Rocksucht lautstark Stimmung machten. Wie an anderen Stellen in der Fuggerstadt hatten sich dort an den Imbissständen bereits lange Warteschlangen gebildet.

Etwas ruhiger ging es derweil im Sitzungssaal des Rathauses zu. Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums und der Musikschule spielten klassische Melodien. Einige Schritte weiter, ebenfalls im Rathaus, stellte Georg Gropper seine Bilder in Öl- und Kohletechnik im Trauzimmer aus. In Anlehnung an das impressionistische Mohnblumenfeld des Malers Claude Monet fügte der Weißenhorner Künstler die Stadtsilhouette in das weltbekannte Motiv ein. Ein sprichwörtlicher Hingucker waren die historischen Ansichten der Fuggerstadt, die je nach Blickwinkel verschiedene Motive zeigten.

Der Liederkranz Weißenhorn nutzte einen leer stehenden Laden

Wer es lieber zünftig haben wollte, kam in der Schranne bei der volkstümlichen Musik der Flotten Fünf Floßmusikanten auf seine Kosten. Abgelöst wurde das Quintett durch das Vater-Sohn-Projekt C.H.A.M., welches das Publikum mit Eigenkompositionen und Coversongs von Jimi Hendrix oder Z.Z. Top unterhielt. Als festen Bestandteil der Kulturnacht durften sich die 13 Mitglieder von Al Dente bezeichnen. Der "Chor mit Biss", wie sich die Sängerinnen und Sänger selber bezeichnen, lud in diesem Jahr in das Historische Stadttheater ein. Die treuen Fans des A-cappella-Ensembles folgten zahlreich, die Zuschauerreihen waren voll besetzt. Ein Auftritt im "intimen Rahmen" sollte es sein, wie eine Sängerin zur Begrüßung sagte. Wenn Google recht habe, bedeute dieser Begriff "sehr nahe stehend und Gefühle zeigen". Und genau das war auch die Intention des Konzertes mit Liedern über Liebe, Glauben und Zorn: "Wir singen von den Gefühlen und Ihr zeigt uns, dass ihr euch gut fühlt", lautete die Aufforderung der Chormitglieder.

Auch die Herren vom Liederkranz sind aus der Kulturnacht nicht wegzudenken. Nach der zweijährigen Zwangspause waren die 27 Sänger auf der Bühne wieder sichtbar in ihrem Element. Im Repertoire hatten sie Evergreens wie "Heute hier, morgen dort", den Gassenhauer "Spanische Nächte" oder das "Weißenhorn-Lied". Besonders zufrieden war der Vereinsvorsitzende Paul Silberbaur mit der Lokalität, einem leer stehenden Laden im Herzen der Altstadt. Wo sich einst ein Fotostudio und eine Modeboutique befanden, machten es sich nun die Freundinnen und Freunde des Liederkranzes zum kurzweiligen Musikgenuss gemütlich. Auch der Frauenchor beteiligte sich an dem Programm.

Ein DJ legt Schallplatten in der Weinhandlung auf

Hinter dem Unteren Tor zeigte Michael Kudera in seinem offenen Atelier seine Werke. Rund 500 Bilder und Skulpturen stehen derzeit in den Räumlichkeiten. Der Maler, Bildhauer und Architekt verfremdet, zersetzt und verformt seine Objekte und Motive und reizt sie durch die Transformationen bis an die abstrakten Grenzen aus. Unter dem Motto "Vinyl und Wein" nahmen Thorsten, Jochen und Daniela Seif vom Fachgeschäft Weinheimat erstmals als Gastgeber an der Kulturnacht teil. Ihre Besucherinnen und Besucher durften ihre Lieblingsplatten mitbringen und DJ Thorsten aus Hamburg versprach: "Wir spielen alles." Und so erklangen mit einem Knistern fast schon nostalgisch die Hits von John Denver, Udo Lindenberg und Manfred Man. Die gute alte Vinylplatte sei eine schöne analoge Alternative zur digitalen Welt, sagte der Discjockey: "Wenn ich den ganzen Tag vor dem Computer sitze, freue ich mich darauf, am Abend eine handfeste Schallplatte aufzulegen."

Eine Erfrischung ohne Alkohol hatten die drei Teenager Annabell, Marlene und Elina an ihrer "Kringel-Bar" unter den Arkaden des Alten Rathauses im Programm: "Koralle", "Nemo" und "Alge" hießen die fruchtigen Drinks für die kleinen und auch großen Gäste. Egal ob laute Rockmusik, Chorklänge oder klassische Werke - mittendrin zeigte sich Volker Drastik als Verantwortlicher der Stadt Weißenhorn sichtbar zufrieden mit dem Verlauf der Kulturnacht: "Wenn man sieht, wie gut gelaunt die Besucher den Abend genießen, weiß man, was in der Corona-Zeit allen gefehlt hat", sagte er. Drastik räumte zwar ein, dass in diesem Jahr das Angebot etwas schmäler gewesen sei. Seine Einschätzung nach dürfte aber auch diesmal jede Person auf ihre Kosten gekommen sein.

Mit der Kulturnacht hat die Fuggerstadt einmal mehr gezeigt, dass Kunst nicht nur einem vermeintlich elitären Publikum vorbehalten bleiben soll. Es darf gerne ein lebendiger Querschnitt aller Kulturliebhaberinnen und Kulturliebhaber sein.