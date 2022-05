Weißenhorn

vor 24 Min.

In Weißenhorn bekommen kaputte Geräte eine zweite Chance

Plus In der Reparaturwerkstatt in Weißenhorn tüfteln Günther Findler und andere Freiwillige an alten Kameras, Radios, Filmprojektoren. Das hat mehr als nur einen Nutzen.

Von Andreas Brücken

Mehrere Dutzend Schraubereinsätze hat Günther Findler in seiner schwarzen Box, um Gehäuse zu öffnen, Klemmen zu lösen oder Verbindungen nachzuziehen. In der Hand hält der studierte Ingenieur der Elektrotechnik eine etwa 20 Jahre alte Filmkamera. Ihr Besitzer brachte sie in die Weißenhorner Reparaturwerkstatt, wo Findler und seine ehrenamtlichen Kollegen versuchen, defekte Geräte wieder fit zu machen.

