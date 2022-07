Corona-Impfungen für Kinder sind in Weißenhorn nun auch freitags möglich

Das Impfzentrum Weißenhorn erweitert sein Angebot für Kinder. Außerdem finden im Juli und August wieder mobile Impfaktionen im Landkreis Neu-Ulm statt.

Das Impfzentrum in Weißenhorn (Kammerlander Straße 1) bietet Corona-Impfungen für Kinder jetzt auch freitags an. Bislang waren diese dort immer nur mittwochs möglich. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Geimpft werden Kinder ab fünf Jahre. Die Impfungen finden während der regulären Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr statt.

Mit dem weiteren Termin am Freitagnachmittag solle speziell Familien die Möglichkeit eines Zusatztermins gegeben werden, um ihnen mehr Flexibilität bei der Terminauswahl zu bieten, teilt die Behörde mit. Erwachsene können sich im Impfzentrum montags, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr ein Vakzin gegen das Coronavirus verabreichen lassen.

Des Weiteren ist die Impfstelle in Neu-Ulm in der Augsburger Straße 23-25 alle drei Wochen am Sonntag geöffnet. Durch den Drei-Wochen-Rhythmus wird dem Landratsamt zufolge sichergestellt, dass die Folgetermine für Impfungen im vorgesehenen zeitlichen Abstand erfolgen können. Die nächsten Termine sind an den Sonntagen 10. Juli, 31. Juli und 21. August. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 15 Uhr, Impfungen sind ab fünf Jahren möglich.

Der Impfbus fährt mehrere Kommunen im Landkreis Neu-Ulm an

Darüber hinaus finden im Juli und August wieder regelmäßige mobile Impfaktionen in den verschiedenen Kommunen des Landkreises Neu-Ulm statt. Die Impfungen erfolgen im Impfbus von Huber Health Care, dem Betreiber des Impfzentrums in Weißenhorn. Mit den mobilen Impfaktionen erhalten die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein niederschwelliges Impfangebot. Anmeldungen sind nicht erforderlich, Impfungen sind auch dort für Personen ab fünf Jahren möglich. Zu den Terminen sollten die Bürgerinnen und Bürger ihren Impfausweis (falls vorhanden), ihre Krankenversichertenkarte und den Personalausweis mitbringen.

Folgende Termine sind angesetzt:

Lesen Sie dazu auch

7. Juli und 4. August von 14 bis 18 Uhr: Vöhringen, Hettstedter Platz 1, 89269 Vöhringen

12. Juli und 9. August von 14 bis 18 Uhr: Illertissen, V-Markt, Saumweg 19, 89257 Illertissen

14. Juli und 11. August von 14 bis 18 Uhr: Roggenburg, Kloster, Klosterstraße 5, 89298 Roggenburg

19. Juli und 16. August von 14 bis 18 Uhr: Altenstadt, Aldi, Marktplatz 1, 89281 Altenstadt

21. Juli und 18. August von 14 bis 18 Uhr: Oberroth, Feuerwehrhaus, Hauptstraße 39, 89294 Oberroth

26. Juli und 23. August von 14 bis 18 Uhr: Neu-Ulm (Pfuhl), Seehalle, Holzstraße 39, 89233 Neu-Ulm

28. Juli und 25. August von 14:00 – 18:00 Uhr: Nersingen, Rathaus, Rathausplatz 1, 89278 Nersingen

2. August und 30. August von 14 bis 18 Uhr: Senden, Möbel Inhofer, Ulmer Straße 50, 89250 Senden

Weitere Informationen zum Thema Impfen stehen unter https://www.landkreis-nu.de/corona/Impfen auf der Internetseite des Landratsamts. (AZ)