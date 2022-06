Seltene Schmetterlinge flattern durch den Roggenburger Forst

Der Gelbringfalter ist als stark gefährdet eingestuft. Daher freut es Fachleute besonders, viele der Insekten im Landkreis Neu-Ulm gesichtet zu haben.

Der Flug des Gelbringfalters ist charakteristisch: Der auf den ersten Blick unscheinbare Schmetterling „zackelt“ entlang von breiten, grasreichen Waldsäumen in Bodennähe und in Sträuchern umher. Erst aus der Nähe zeigt der Falter seine namensgebenden gelben Ringe auf den Unterseiten der Flügel, die von weißen Bändern umgeben sind. Das unscheinbar wirkende Insekt ist rar und selten. Doch im Roggenburger Forst sind jüngst zahlreiche vitale Exemplare beobachtet worden.

Für Fachleute ist der Gelbringfalter alles andere als ein gewöhnlicher Schmetterling. Darauf weist der Forstbetrieb Weißenhorn in einer Pressemitteilung hin. Deutschlandweit gibt es ihn demnach nur noch in Bayern und Baden-Württemberg, und das nur an einigen wenigen Standorten. Die Rote Liste weist den Gelbringfalter als „stark gefährdet“ aus, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) führt ihn im Anhang IV, was einen strengen europäischen Schutzstatus bedeutet.

Der Forstbetrieb Weißenhorn macht auch einiges für den Gelbringfalter

Daher war die Freude groß bei den verantwortlichen Förstern des Forstbetriebs Weißenhorn der Bayerischen Staatsforsten und bei den Fachleuten der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Schwaben: Bei einer gemeinsamen Begehung sichteten die Experten im Staatswald einige Gelbringfalter. Im großen Staatswald-Gebiet Roggenburger Forst im östlichen Landkreis Neu-Ulm fühlt sich die Falter-Rarität offensichtlich sehr wohl: „Ich hatte angesichts der Seltenheit der Art nicht mit so vielen Sichtungen bei unserem heutigen Begang gerechnet, das ist wirklich toll", sagt der Leiter des Forstbetriebs Weißenhorn, Martin Eggert. "Aber natürlich machen wir einiges für den Gelbringfalter bei unserer Waldarbeit: Wir schaffen breite, besonnte und krautreiche Waldinnenränder, die der Schmetterling bestens annimmt, wie man sieht.“

Eine systematische Kartierung der Schmetterlinge, die in diesem Gebiet vor einigen Jahren schon einmal erfolgte und seinerzeit ein stabiles Vorkommen aufzeigte, ist derzeit wieder in Vorbereitung. Die von der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Schwaben finanzierte Kartierung wird der Sachverständige Matthias Dolek vornehmen. „Bei den Aufnahmen schaue ich mir mehr als 50 Waldorte in diesem Gebiet ganz genau an und erfasse die vorkommenden Schmetterlingsarten", wird der Schmetterlingskenner in der Mitteilung zitiert. "Das Wetter muss dafür stimmen, warm, sonnig und nicht zu windig. Jetzt, Mitte Juni ist es optimal.“ Dann seien die Gelbringfalter-Männchen sehr aktiv, da sie auf der Suche nach den etwas später schlüpfenden Weibchen sind.

Erfreute Experten (von links): Revierförster Manfred Rolle, Wieland Feuerabend und Alexander Notzke (Höhere Naturschutzbehörde) und Sachverständiger Matthias Dolek. Foto: Martin Eggert, Bayerische Staatsforsten

Nach Angaben des Experten profitiert der Gelbringfalter im Roggenburger Forst von den lichten, breiten Waldinnensäumen und dem Graswuchs auf den besonderen, schwer durchwurzelbaren Waldstandorten. Diese Mixtur sagt dem Falter zu, er braucht die grasigen Bereiche, in die er seine Eier ablegt. Die Weibchen setzen sich dazu kurz hin und lassen die Eier einfach fallen. „Ganz entscheidend für eine gute Entwicklung der Eier ist die Feuchtigkeit im Graswuchs auf dem Waldboden: Bleibt das Ei oben im Gras hängen, an einer direkt besonnten Stelle, dann stirbt es in weniger als einer halben Stunde ab. Aber hier passt offensichtlich vieles gut zusammen, wie uns die zahlreichen Gelbringfalter zeigen“, berichtet Dolek.

Der Freistaat Bayern fördert Pflegemaßnahmen

Forstbetriebsleiter Eggert will auch zukünftig den Wald schmetterlingsfreundlich gestalten: Der Wald verändere sich sehr dynamisch und wachse schnell, sagt er. "Wir müssen deswegen aufpassen, dass die Waldinnenränder nicht zuwachsen, was dem Gelbringfalter sehr schaden würde. Entlang der Wege und Schneisen fördern wir gezielt Säume und Graswuchs, dafür muss dann auch der ein oder andere Baum weichen. Auch Sträucher müssen mit Mulchgeräten regelmäßig zurückgestutzt werden, was aufwendig ist." Doch zum Glück fördere der Freistaat Bayern über die Bayerische Forstverwaltung diese wichtigen Pflegemaßnahmen, sodass der Forstbetrieb sie auch gut umsetzen könne, fügt Eggert hinzu.

Es schaut also gut aus für den Gelbringfalter in den Staatswäldern des östlichen Landkreises Neu-Ulm. Nun gilt es, die Ergebnisse der systematischen Bestandserfassungen abzuwarten. Die Experten sind sich einig: Man dürfe optimistisch in die Zukunft schauen. (AZ)