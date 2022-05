So läuft es mit der Digitalisierung an den Weißenhorner Schulen

Plus Schulleiter berichten im Weißenhorner Hauptausschuss über Medienkonzepte und den Einsatz von Computern. Auch Probleme und Rückschläge kommen zur Sprache.

Nicht erst seit der Corona-Krise und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen hat der digitale Unterricht eine wichtige Funktion. Aber wie sieht das in der Praxis und im Schulalltag aus? Auf Antrag der SPD-Fraktion haben die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Fachlehrerinnen und Fachlehrer den Mitgliedern des Hauptausschusses ihre Medienkonzepte vorgestellt.