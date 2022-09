Weißenhorn

11:30 Uhr

Umfrage in Weißenhorn: Was war Ihr schönstes Sommererlebnis?

Lokal Die großen Ferien sind fast zu Ende. Welche besonderen Erinnerungen unsere Leserinnen und Leser aus diesem Sommer mitnehmen, haben sie uns in der Weißenhorner Innenstadt erzählt.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Sommerferien gehen zu Ende, doch zum Glück bleiben ja die schönen Erinnerungen. Ob an die Urlaubsreise oder die Erlebnisse während der Ferien zu Hause. Ein jeder wird etwas mitnehmen aus den Sommerferien, bevor mit dem Herbst wieder Schule oder Berufsalltag beginnen. In unserer Umfrage in Weißenhorn wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Was war diesen Sommer für Sie am schönsten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .