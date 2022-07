Weißenhorn

06:00 Uhr

Weißenhorns TSV-Halle soll künftig mit Fernwärme betrieben werden

Die TSV-Halle in Weißenhorn soll an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Lokal Die Energiekosten haben sich verdreifacht. Der Verein geht deshalb neue Wege der Energieversorgung. Außerdem steht das Jahr im Zeichen eines Jubiläums.

Von Herbert Hertramph

In der Jahreshauptversammlung des TSV 1847 am 30. Juni ging es nicht nur um die Geschäftsordnung oder das bevorstehende 175-Jahr-Jubiläum. Abgestimmt wurde auch über eine Beschlussvorlage mit hohem Aktualitätsgrad: Sollen die anstehenden Sanierungsarbeiten der TSV-Halle am Stadtpark Weißenhorn mit einer Energiewende verbunden werden?

