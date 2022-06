Weißenhorn

06:30 Uhr

Für mehr Grün: Weißenhorn sagt Schottergärten den Kampf an

Es gibt eine neue Satzung in Weißenhorn. Die Stadt soll dadurch etwas grüner werden.

Plus Der Bauausschuss will mit einer neuen Satzung erreichen, dass es mehr naturnahe Flächen in der Stadt gibt. "Steinwüsten" haben es künftig schwer.

Von Andreas Brücken

Weißenhorn erklärt Schottergärten und Kunstrasen den Kampf. Mit einem Antrag der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im März vergangenen Jahres war die Stadtverwaltung damit beauftragt worden, die Bepflanzung von Vorgärten und Flachdächern in die Bebauungspläne aufzunehmen. Nun hat der Bauausschuss einer neuen Satzung für Gartenflächen und die Gebäudebegrünung zugestimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .