Technologie für komplexe Betonstrukturen: Peri beteiligt sich an Start-up

Das Weißenhorner Unternehmen Peri kooperiert mit einem Schweizer Konzern und einer jungen Firma, um ein neuartiges Bauverfahren am Markt zu etablieren.

Das Weißenhorner Unternehmen Peri SE und die Schweizer Sika AG beteiligen sich am Start-up Mesh AG. Dieses sitzt ebenfalls in der Schweiz und hat laut einer Mitteilung von Peri die weltweit erste robotergestützte Technologie zur effizienten und kostengünstigen Herstellung von komplexen Stahlbetonteilen ohne Schalung entwickelt.

Die sogenannte Mesh-Technologie ermöglicht es demnach, komplexe oder gekrümmte Bewehrungskörbe, die bisher in aufwendiger Handarbeit hergestellt werden, durch ein automatisiertes Vorfertigungsverfahren anzufertigen. Die so geschaffene 3D-Gitterstruktur dient anschließend als Schalung und Bewehrung und wird durch eine spezifische Betonmischung ohne konventionelle Schalung verfüllt. Angewendet werden kann die Technologie einerseits für maßgeschneiderte Betonbauten zur Herstellung komplexer Formen für den Hoch- und Tiefbau, andererseits können auch herkömmliche Betonstrukturen optimiert und materialeffizient realisiert werden.

An der Technischen Hochschule in Zürich wurde die Bautechnologie intensiv erforscht

Wie Peri weiter mitteilt, wurde die neue Bautechnologie in zehnjähriger, intensiver Forschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich entwickelt. 2018 erfolgte der technologische Durchbruch mit der robotergestützten Herstellung einer geschwungenen Betonwand im Züricher DFAB-House, einem Forschungsbau. In Partnerschaft mit Peri und Sika ist die Technologie seit 2019 in einen industriellen Bauprozess überführt worden. Nun folgte die Gründung der Mesh AG. Es handelt sich dabei um ein Spin-off-Unternehmen mit Sitz in Zürich, einen Ableger der Hochschule.

Die Mesh AG hat die erste robotergestützte Technologie zur effizienten Herstellung von komplexen Stahlbetonteilen ohne Schalung entwickelt. Hier ist das Befüllen der Bewehrungskörbe zu sehen. Foto: Peri SE

Thomas Imbacher, geschäftsführender Direktor von Peri und dort verantwortlich für Innovation und Marketing, wird in der Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: "Die Mesh-Technologie ist noch eine junge Technologie, die wir in den vergangenen Jahren gemeinsam vorangetrieben haben. Wir glauben an das Potenzial in vielen Bereichen des Betonbaus und freuen uns, diese Baumethode nun langfristig zusammen zu entwickeln."

Philippe Jost, Head Construction bei Sika, ergänzt: "Durch unsere Zusammenarbeit mit der Mesh AG und Peri wird ein neuartiges Bauverfahren am Markt etabliert, das die Herstellung von komplexen Geometrien ermöglicht und dabei kostengünstiger als konventionelle Methoden ist. Davon profitieren unsere Kunden und die gesamte Bauindustrie.“ Ammar Mirjan, CEO der Mesh AG, fügt hinzu: "Wir freuen uns und sind stolz, mit Peri und Sika die Mesh-Bautechnologie gemeinsam in der Bauindustrie zu industrialisieren. Unsere verschiedenen Expertisen ergänzen sich ideal und wir freuen uns auf die Chancen, die sich durch diese Partnerschaft eröffnen.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch